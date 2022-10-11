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Сегодня, 12:31

Андрееску прокомментировала победу над россиянкой Самсоновой в матче первого круга турнира в Сан-Диего

Алина Савинова

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Людмилой Самсоновой в 1-м круге турнира в Сан-Диего (7:6 (7:1), 4:6, 6:2).

«Матч был очень напряженным, и все могло закончиться иначе. Ближе к концу я почувствовала, что оказываю на нее немного большее давления, чем она, и я была более стабильной», — приводит пресс-служба WTA слова 22-летней спортсменки.

Во втором круге турнира канадка встретится с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Робин Монтгомери (США).

Теннис
Бьянка Андрееску
Людмила Самсонова
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Самсонова проиграла Андрееску в первом круге турнира в Сан-Диего