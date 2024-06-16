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Сегодня, 20:07

Самсонова обыграла Андрееску и стала чемпионкой турнира в Хертогенбосе

Алина Савинова
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press
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15-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова стала победительницей турнира в Хертогенбосе (Нидерланды).

В финале соревнования 25-летняя теннисистка в трех сетах обыграла канадку Бьянку Андрееску, занимающую 228-е место в рейтинге WTA — 4:6, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. Самсонова 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Андрееску 4 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Ранее днем Самсонова доигрывала полуфинальный матч с соотечественницей Екатериной Александровой (6:3, 6:7 (1:7)), который был перенесен с 15 июня из-за дождя.

Россиянка завоевала пятый титул на уровне WTA в одиночном разряде. До этого она выигрывала турнир в сентябре 2022 года.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Людмила Самсонова (Россия, 2) — Бьянка Андрееску (Канада, WC) — 4:6, 6:3, 7:5

Теннис
Людмила Самсонова
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