Андреева и Павлюченкова проиграли в первом круге парного разряда турнира в Цинциннати

Российская пара Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова проиграли Терезе Михаликовой и Оливии Николлс в первом круге турнира в Цинциннати — 4:6, 3:6.

Во втором круге победительницы встретятся с лучшими в паре Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 5) — Лорен Дэвис/Робин Монтгомери (США, WC).

В другом матче россиянка Людмила Самсонова в паре с китаянкой Чжан Шуай проиграла Деми Схурс и Луиза Стефани (Нидерланды/Бразилия) — 2:6, 4:6.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) — Мирра Андреева/Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:4, 6:3

Деми Схурс/Луиза Стефани (Нидерланды/Бразилия, 7) — Людмила Самсонова/Чжан Шуай (Россия/Китай) — 6:2, 6:4