Андреева и Шнайдер могут получить орден Дружбы за выступление на Олимпиаде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью «СЭ» сообщил, что российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер представили к государственным наградам.

— Шнайдер и Андреева должны были получить звания заслуженных мастеров спорта...

— Они получили. Месяц назад уже точно. Мы также выдвинули их на награды — орден Дружбы. Это находится в работе.

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали единственными российскими призерами Олимпиады-2024, они завоевали серебряные медали в парном разряде.