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Париж-2024

Сегодня, 16:46

Андреева и Шнайдер могут получить орден Дружбы за выступление на Олимпиаде

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью «СЭ» сообщил, что российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер представили к государственным наградам.

— Шнайдер и Андреева должны были получить звания заслуженных мастеров спорта...

— Они получили. Месяц назад уже точно. Мы также выдвинули их на награды — орден Дружбы. Это находится в работе.

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали единственными российскими призерами Олимпиады-2024, они завоевали серебряные медали в парном разряде.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. «Представили Андрееву и Шнайдер к орденам». Интервью Шамиля Тарпищева

Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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