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Сегодня, 11:40

Андреева и Шнайдер пробились в финал парного турнира в Брисбене

Сергей Ярошенко
Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press
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Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили Сюко Аояма и Эри Ходзуми из Японии и вышли в финал турнира WTA в Брисбене
Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась победой российской пары со счетом 7:5, 6:2.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Сюко Аояма/Эри Ходзуми (Япония) — 7:5, 6:2

Следующий соперник

Присцилла Хон/Анна Калинская (Австралия/Россия, WC)

5
Кори Шнайдер
Теннис
Мирра Андреева
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