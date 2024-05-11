Андреева и Звонарева одержали победу в первом круге парного турнира в Риме

Сегодня, 18:09
Российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарева в первом круге обыграли польку Магду Линетт и китаянку Чжан Шуай со счетом 7:5, 6:3 в парном разряде турнира в Риме.
17-летняя Андреева и 39-летняя Звонарева вышли в 1/8 турнира.
В следующем круге российская пара встретится с Кори Гауфф (США) и Эрин Рутлиф (Новая Зеландия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Мирра Андреева/Вера Звонарева (Россия) — Магда Линетт/Чжан Шуай (Польша/Китай) — 7:5, 6:3