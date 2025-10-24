Андреева не выступит на Итоговом турнире WTA, Рыбакина квалифицировалась

24 октября, 08:18
Теннисистка Елена Рыбакина отобралась на Итоговый турнир WTA после победы над канадкой Викторией Мбоко в четвертьфинале турнира в Токио.
26-летняя уроженка Москвы, представляющая Казахстан, стала последней, восьмой участницей Итогового турнира. Он пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 1-8 ноября.
Также на участие в турнире претендовала первая ракетка России 18-летняя Мирра Андреева. В одиночном разряде она не смогла отобраться на соревнования, но сыграет в парном разряде с россиянкой Дианой Шнайдер.
Помимо Рыбакиной, на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде выступят белоруска Арина Соболенко, итальянка Жасмин Паолини, полька Ига Швентек, а также американские теннисистки Мэдисон Кис, Аманда Анисимова, Кори Гауфф и Джессика Пегула.
Симон Вирсаладзе
Рыбакина намного больше заслужила. Да и игрок если не топовый, то близ того. А не середнячок, нежданно прыгнувший выше головушки.
24.10.2025
Футболист Сапогов
А у тебя самого бабенка красавица? Андреева страшненькая говоришь. Хотя о чем я))) С рука твоя бабенка)) И так всю жизнь))) Ох, спирток, не надоело уже позориться?
24.10.2025
Александр Иванов
традиция сохранилась, вот уже лет 10 не попадают в восьмерку (кроме Касаткиной, но она - австралийка)
24.10.2025
Saiga-спринтер
Цурипопик ручки то отошли от мемочи тщедушного зачатия? могет что и добросил хоть куды? Али так и не дано? Ну тогды тока ахинейку дилетантика остается нести. Иного то не дано .. с зачатия.
24.10.2025
Saiga-спринтер
Ты кобылы бред сивый? Сочувствую твоейным сородичам.
24.10.2025
Фирсыч
Каждый имеет право на своё мнение.
24.10.2025
Дядюшка Зиан
С такой техникой (я еще о психики не говорю) в топах делать нечего.
24.10.2025
Футболист Сапогов
Вот он красавчик))) Как внучка, красавица кеглю кидает?)) Сколько метров?
24.10.2025
hant64
Что-то Лева плохо старался, не вытащил за ухи Мирру на Итоговый. А там такие бабки, что даже и Лёве перепало бы не хило. Или Кассиль бессребренник и работает за миску полбы?:grin: А может, есть более простое объяснение - у тебя крыша прохудилась, всерьёз и, видимо, починить её уже нельзя.
24.10.2025
инок
Рыбакина выдала отличный финишный рывок. Всё это без права на ошибку. Успеха ей и на итоговом турнире!
24.10.2025
Slim Tallers
Какие,нафиг,мужики?! Такого крокодила ещё поискать нужно,разве что Шнидер с ней может сравниться.
24.10.2025
vernon s
Благодаря некоему стечению обстоятельств забралась в десятку. Но пирожные закончилсь, дальше - вниз.
24.10.2025
Dmitry Postnikov
Бред сивой кобылы
24.10.2025
ОстроV Zаячий
Хватит здесь уже подрывать авторитет Льва Кассиля раньше времени. Занимаются тут, понимаешь, ниспровержением. Рано посыпать голову Миррочки Андреевой пеплом.
24.10.2025
andyk82
А в марте, ниже только Касаткина будет?
24.10.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Когда мужики на первом месте , теннис вторичен !
24.10.2025
взять все и поделить
Это фиаско всего сезона. И это имея такой запас прочности, как казалось... Жаль. Но еще молода и в карьере еще все впереди.
24.10.2025
Saiga-спринтер
Надоть страшненькую включить в итоговый турнирчик, взаместо бульбашного кинг-конга в юбке. Она хоть и страшненькая, но все же вуменша, а не гемофродитное онО, которому не место в турнире для женщин.
24.10.2025
Alexander Vlasov
Так должно и быть: слишком устала от тенниса.
24.10.2025