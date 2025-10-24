Видео
24 октября, 08:18

Андреева не выступит на Итоговом турнире WTA, Рыбакина квалифицировалась

Павел Лопатко
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Теннисистка Елена Рыбакина отобралась на Итоговый турнир WTA после победы над канадкой Викторией Мбоко в четвертьфинале турнира в Токио.

26-летняя уроженка Москвы, представляющая Казахстан, стала последней, восьмой участницей Итогового турнира. Он пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 1-8 ноября.

Также на участие в турнире претендовала первая ракетка России 18-летняя Мирра Андреева. В одиночном разряде она не смогла отобраться на соревнования, но сыграет в парном разряде с россиянкой Дианой Шнайдер.

Помимо Рыбакиной, на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде выступят белоруска Арина Соболенко, итальянка Жасмин Паолини, полька Ига Швентек, а также американские теннисистки Мэдисон Кис, Аманда Анисимова, Кори Гауфф и Джессика Пегула.

Мирра Андреева.Шансы Мирры на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде стали ниже. Да и нужен ли он ей?
24

  • Симон Вирсаладзе

    Рыбакина намного больше заслужила. Да и игрок если не топовый, то близ того. А не середнячок, нежданно прыгнувший выше головушки.

    24.10.2025

  • Футболист Сапогов

    А у тебя самого бабенка красавица? Андреева страшненькая говоришь. Хотя о чем я))) С рука твоя бабенка)) И так всю жизнь))) Ох, спирток, не надоело уже позориться?

    24.10.2025

  • Александр Иванов

    традиция сохранилась, вот уже лет 10 не попадают в восьмерку (кроме Касаткиной, но она - австралийка)

    24.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Цурипопик ручки то отошли от мемочи тщедушного зачатия? могет что и добросил хоть куды? Али так и не дано? Ну тогды тока ахинейку дилетантика остается нести. Иного то не дано .. с зачатия.

    24.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Ты кобылы бред сивый? Сочувствую твоейным сородичам.

    24.10.2025

  • Фирсыч

    Каждый имеет право на своё мнение.

    24.10.2025

  • Дядюшка Зиан

    С такой техникой (я еще о психики не говорю) в топах делать нечего.

    24.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Вот он красавчик))) Как внучка, красавица кеглю кидает?)) Сколько метров?

    24.10.2025

  • hant64

    Что-то Лева плохо старался, не вытащил за ухи Мирру на Итоговый. А там такие бабки, что даже и Лёве перепало бы не хило. Или Кассиль бессребренник и работает за миску полбы?:grin: А может, есть более простое объяснение - у тебя крыша прохудилась, всерьёз и, видимо, починить её уже нельзя.

    24.10.2025

  • инок

    Рыбакина выдала отличный финишный рывок. Всё это без права на ошибку. Успеха ей и на итоговом турнире!

    24.10.2025

  • Slim Tallers

    Какие,нафиг,мужики?! Такого крокодила ещё поискать нужно,разве что Шнидер с ней может сравниться.

    24.10.2025

  • vernon s

    Благодаря некоему стечению обстоятельств забралась в десятку. Но пирожные закончилсь, дальше - вниз.

    24.10.2025

  • Dmitry Postnikov

    Бред сивой кобылы

    24.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    Хватит здесь уже подрывать авторитет Льва Кассиля раньше времени. Занимаются тут, понимаешь, ниспровержением. Рано посыпать голову Миррочки Андреевой пеплом.

    24.10.2025

  • andyk82

    А в марте, ниже только Касаткина будет?

    24.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Когда мужики на первом месте , теннис вторичен !

    24.10.2025

  • взять все и поделить

    Это фиаско всего сезона. И это имея такой запас прочности, как казалось... Жаль. Но еще молода и в карьере еще все впереди.

    24.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Надоть страшненькую включить в итоговый турнирчик, взаместо бульбашного кинг-конга в юбке. Она хоть и страшненькая, но все же вуменша, а не гемофродитное онО, которому не место в турнире для женщин.

    24.10.2025

  • Alexander Vlasov

    Так должно и быть: слишком устала от тенниса.

    24.10.2025

    Теннис
    Аманда Анисимова
    Арина Соболенко
    Джессика Пегула
    Диана Шнайдер
    Елена Рыбакина
    Кори Гауфф
    Мирра Андреева
    Мэдисон Кис
    Ясмин Паолини
