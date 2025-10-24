Андреева не выступит на Итоговом турнире WTA, Рыбакина квалифицировалась

Теннисистка Елена Рыбакина отобралась на Итоговый турнир WTA после победы над канадкой Викторией Мбоко в четвертьфинале турнира в Токио. 26-летняя уроженка Москвы, представляющая Казахстан, стала последней, восьмой участницей Итогового турнира. Он пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 1-8 ноября. Также на участие в турнире претендовала первая ракетка России 18-летняя Мирра Андреева. В одиночном разряде она не смогла отобраться на соревнования, но сыграет в парном разряде с россиянкой Дианой Шнайдер. Помимо Рыбакиной, на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде выступят белоруска Арина Соболенко, итальянка Жасмин Паолини, полька Ига Швентек, а также американские теннисистки Мэдисон Кис, Аманда Анисимова, Кори Гауфф и Джессика Пегула. Шансы Мирры на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде стали ниже. Да и нужен ли он ей?

Симон Вирсаладзе Рыбакина намного больше заслужила. Да и игрок если не топовый, то близ того. А не середнячок, нежданно прыгнувший выше головушки. 24.10.2025

Александр Иванов традиция сохранилась, вот уже лет 10 не попадают в восьмерку (кроме Касаткиной, но она - австралийка) 24.10.2025

Фирсыч Каждый имеет право на своё мнение. 24.10.2025

Дядюшка Зиан С такой техникой (я еще о психики не говорю) в топах делать нечего. 24.10.2025

hant64 Что-то Лева плохо старался, не вытащил за ухи Мирру на Итоговый. А там такие бабки, что даже и Лёве перепало бы не хило. Или Кассиль бессребренник и работает за миску полбы?:grin: А может, есть более простое объяснение - у тебя крыша прохудилась, всерьёз и, видимо, починить её уже нельзя. 24.10.2025

инок Рыбакина выдала отличный финишный рывок. Всё это без права на ошибку. Успеха ей и на итоговом турнире! 24.10.2025

vernon s Благодаря некоему стечению обстоятельств забралась в десятку. Но пирожные закончилсь, дальше - вниз. 24.10.2025

Dmitry Postnikov Бред сивой кобылы 24.10.2025

ОстроV Zаячий Хватит здесь уже подрывать авторитет Льва Кассиля раньше времени. Занимаются тут, понимаешь, ниспровержением. Рано посыпать голову Миррочки Андреевой пеплом. 24.10.2025

andyk82 А в марте, ниже только Касаткина будет? 24.10.2025

взять все и поделить Это фиаско всего сезона. И это имея такой запас прочности, как казалось... Жаль. Но еще молода и в карьере еще все впереди. 24.10.2025

