Андреева опустилась на девятое место в рейтинге WTA, Александрова сохранила 10-ю строчку

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась на 9-е место в рейтинге WTA, обновленная версия которого опубликована на сайте организации. Ранее 18-летняя спортсменка уступил 291-й ракетке мира Чжу Линь (6:4, 3:6, 2:6) во втором круге турнира Нинбо. Андреева с 4319 очками опустилась с 6-й на 9-ю строчку. Екатерина Александрова сохранила 10-ю строчку (3 375). На 18-й позиции располагается Людмила Самсонова (2 209), на 19-й — Диана Шнайдер (2 191). Рейтинг WTA от 20 октября: 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10390 2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8703 3 (3). Коко Гауфф (США) — 7863 4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5914 5 (5). Джессика Пегула (США) — 5183 6 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4525 7 (9). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4505 8 (7). Мэдисон Киз (США) — 4395 9 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4319 10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375... 18 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2209; 19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2191... 30 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1558... 38 (37). Анна Калинская (Россия) — 1319... 51 (50). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185; 52 (53). Анастасия Потапова (Россия) — 1131... 75 (75). Полина Кудерметова (Россия) — 910... 84 (80). Анастасия Захарова (Россия) — 852... 87 (73). Анна Блинкова (Россия) — 849.

Haiaxi Уже на 9-м. Если и поедет, то в качестве запасной. 23.10.2025

Klim11 Думаю падение продолжится до надлежащего ей места где-то в третьем десятке. 20.10.2025

Stranger in the Night Ого - в сотне более десятка россиянок. Пока что... 20.10.2025

ёzhic8 эти люди, которые за неё болеют - разочаруются из-за проигрышей? значит, глоры нах такие не нужны 20.10.2025

ОстроV Zаячий Да поедет на итоговый. Сейчас кому полагается проведёт работу и Рыбакина до полуфинала не дойдёт. Ну в худшем случае поедет запасной. Только к бабушке её не отпускайте. А то она там пирогов натрескается и приедет, как в Штутгарт, еле на ногах стояла. Хорошо сестра в первом круге попалась. Ну как попалась, инновационный подход в области жребия. Вперёд Кассиль!!! 20.10.2025

рustot Херня, нам пофиг, лишь бы была 20.10.2025

рustot прау это что с казахского? 20.10.2025

рustot Это безобразие. ВТА всё делает, чтобы российская спортсменка не попала в итоговый турнир!! 20.10.2025

Симон Вирсаладзе Ну для мини-Шараповой и это не предел. В смысле, может опуститься и ниже. 20.10.2025

За спорт! В спортивном плане. 20.10.2025

Адри Купри Шикарный опыт очередного плаканья и новой порции матерщины? 20.10.2025

За спорт! Это будет для неё шикарный опыт. 20.10.2025

Из Алматы На прау в любом случае полетит 20.10.2025

Djin Ignatov Я думаю что на Итоговый ей ехать не надо Ее проигрыши на нем Ударят по людям которые за нее болеют и заставят их разочароваться в ней 20.10.2025

shur В чемпионской гонке она 8-я. На итоговый может попасть 20.10.2025