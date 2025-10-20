Видео
20 октября, 08:58

Андреева опустилась на девятое место в рейтинге WTA, Александрова сохранила 10-ю строчку

Сергей Ярошенко
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась на 9-е место в рейтинге WTA, обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Ранее 18-летняя спортсменка уступил 291-й ракетке мира Чжу Линь (6:4, 3:6, 2:6) во втором круге турнира Нинбо. Андреева с 4319 очками опустилась с 6-й на 9-ю строчку. Екатерина Александрова сохранила 10-ю строчку (3 375). На 18-й позиции располагается Людмила Самсонова (2 209), на 19-й — Диана Шнайдер (2 191).

Рейтинг WTA от 20 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10390

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8703

3 (3). Коко Гауфф (США) — 7863

4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5914

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5183

6 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4525

7 (9). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4505

8 (7). Мэдисон Киз (США) — 4395

9 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4319

10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375...

18 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2209;

19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2191...

30 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1558...

38 (37). Анна Калинская (Россия) — 1319...

51 (50). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185;

52 (53). Анастасия Потапова (Россия) — 1131...

75 (75). Полина Кудерметова (Россия) — 910...

84 (80). Анастасия Захарова (Россия) — 852...

87 (73). Анна Блинкова (Россия) — 849.

21

  • Haiaxi

    Уже на 9-м. Если и поедет, то в качестве запасной.

    23.10.2025

  • Klim11

    Думаю падение продолжится до надлежащего ей места где-то в третьем десятке.

    20.10.2025

  • Stranger in the Night

    Ого - в сотне более десятка россиянок. Пока что...

    20.10.2025

  • ёzhic8

    эти люди, которые за неё болеют - разочаруются из-за проигрышей? значит, глоры нах такие не нужны

    20.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    Да поедет на итоговый. Сейчас кому полагается проведёт работу и Рыбакина до полуфинала не дойдёт. Ну в худшем случае поедет запасной. Только к бабушке её не отпускайте. А то она там пирогов натрескается и приедет, как в Штутгарт, еле на ногах стояла. Хорошо сестра в первом круге попалась. Ну как попалась, инновационный подход в области жребия. Вперёд Кассиль!!!

    20.10.2025

  • рustot

    Херня, нам пофиг, лишь бы была

    20.10.2025

  • рustot

    прау это что с казахского?

    20.10.2025

  • рustot

    Это безобразие. ВТА всё делает, чтобы российская спортсменка не попала в итоговый турнир!!

    20.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну для мини-Шараповой и это не предел. В смысле, может опуститься и ниже.

    20.10.2025

  • За спорт!

    В спортивном плане.

    20.10.2025

  • Адри Купри

    Шикарный опыт очередного плаканья и новой порции матерщины?

    20.10.2025

  • За спорт!

    Это будет для неё шикарный опыт.

    20.10.2025

  • Из Алматы

    На прау в любом случае полетит

    20.10.2025

  • Djin Ignatov

    Я думаю что на Итоговый ей ехать не надо Ее проигрыши на нем Ударят по людям которые за нее болеют и заставят их разочароваться в ней

    20.10.2025

  • shur

    В чемпионской гонке она 8-я. На итоговый может попасть

    20.10.2025

  • hаnt64

    Ну и славно! А то на итоговый ехать пришлось бы!

    20.10.2025

    Теннис
    Диана Шнайдер
    Екатерина Александрова
    Людмила Самсонова
    Мирра Андреева
