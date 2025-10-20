Андреева опустилась на девятое место в рейтинге WTA, Александрова сохранила 10-ю строчку

20 октября, 08:58
Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась на 9-е место в рейтинге WTA, обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Ранее 18-летняя спортсменка уступил 291-й ракетке мира Чжу Линь (6:4, 3:6, 2:6) во втором круге турнира Нинбо. Андреева с 4319 очками опустилась с 6-й на 9-ю строчку. Екатерина Александрова сохранила 10-ю строчку (3 375). На 18-й позиции располагается Людмила Самсонова (2 209), на 19-й — Диана Шнайдер (2 191).
Рейтинг WTA от 20 октября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10390
2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8703
3 (3). Коко Гауфф (США) — 7863
4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5914
5 (5). Джессика Пегула (США) — 5183
6 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4525
7 (9). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4505
8 (7). Мэдисон Киз (США) — 4395
9 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4319
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375...
18 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2209;
19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2191...
30 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1558...
38 (37). Анна Калинская (Россия) — 1319...
51 (50). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185;
52 (53). Анастасия Потапова (Россия) — 1131...
75 (75). Полина Кудерметова (Россия) — 910...
84 (80). Анастасия Захарова (Россия) — 852...
87 (73). Анна Блинкова (Россия) — 849.
Haiaxi
Уже на 9-м. Если и поедет, то в качестве запасной.
23.10.2025
Klim11
Думаю падение продолжится до надлежащего ей места где-то в третьем десятке.
20.10.2025
Stranger in the Night
Ого - в сотне более десятка россиянок. Пока что...
20.10.2025
ёzhic8
эти люди, которые за неё болеют - разочаруются из-за проигрышей? значит, глоры нах такие не нужны
20.10.2025
ОстроV Zаячий
Да поедет на итоговый. Сейчас кому полагается проведёт работу и Рыбакина до полуфинала не дойдёт. Ну в худшем случае поедет запасной. Только к бабушке её не отпускайте. А то она там пирогов натрескается и приедет, как в Штутгарт, еле на ногах стояла. Хорошо сестра в первом круге попалась. Ну как попалась, инновационный подход в области жребия. Вперёд Кассиль!!!
20.10.2025
рustot
Херня, нам пофиг, лишь бы была
20.10.2025
рustot
прау это что с казахского?
20.10.2025
рustot
Это безобразие. ВТА всё делает, чтобы российская спортсменка не попала в итоговый турнир!!
20.10.2025
Симон Вирсаладзе
Ну для мини-Шараповой и это не предел. В смысле, может опуститься и ниже.
20.10.2025
За спорт!
В спортивном плане.
20.10.2025
Адри Купри
Шикарный опыт очередного плаканья и новой порции матерщины?
20.10.2025
За спорт!
Это будет для неё шикарный опыт.
20.10.2025
Из Алматы
На прау в любом случае полетит
20.10.2025
Djin Ignatov
Я думаю что на Итоговый ей ехать не надо Ее проигрыши на нем Ударят по людям которые за нее болеют и заставят их разочароваться в ней
20.10.2025
shur
В чемпионской гонке она 8-я. На итоговый может попасть
20.10.2025
hаnt64
Ну и славно! А то на итоговый ехать пришлось бы!
20.10.2025