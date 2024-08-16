Андреева обыграла Плишкову и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Сегодня, 00:59
Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в третий круг турнира в Цинциннати. В двух сетах она обыграла чешку Каролину Плишкову — 6:2, 6:3.
Матч продолжался 1 час 24 минута. 17-летняя россиянка подала 6 раз навылет и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет и 12 двойных ошибок.
Следующий соперник Мирры определится в матче Анастасия Потапова (Россия) — Ясмин Паолини (Италия).
Также в третий круг вышла Юлия Путинцева из Казахстана. Она в трех сетах выиграла у американки Коко Гауфф — 6:4, 2:6, 6:4
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мирра Андреева (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:2, 6:3
Юлия Путинцева (Казахстан) — Коко Гауфф (США, 2) — 6:4, 2:6, 6:4