Андреева обыграла Плишкову и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в третий круг турнира в Цинциннати. В двух сетах она обыграла чешку Каролину Плишкову — 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 24 минута. 17-летняя россиянка подала 6 раз навылет и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет и 12 двойных ошибок.

Следующий соперник Мирры определится в матче Анастасия Потапова (Россия) — Ясмин Паолини (Италия).

Также в третий круг вышла Юлия Путинцева из Казахстана. Она в трех сетах выиграла у американки Коко Гауфф — 6:4, 2:6, 6:4

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:2, 6:3

Юлия Путинцева (Казахстан) — Коко Гауфф (США, 2) — 6:4, 2:6, 6:4