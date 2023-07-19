Андреева пробилась во второй круг турнира в Палермо

Российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг турнира в Палермо. В трех сетах она переиграла Лючию Бронцетти — 4:6, 6:0, 6:2. Следующим соперником россиянки будет колумбийка Камила Осорио, которая переиграла Фиону Ферро — 7:6 (7:2), 6:1. Палермо (Италия) Турнир WTA 34 Palermo Ladies Open Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Эрика Андреева (Россия) — Лючия Бронцетти (Италия, 6) — 4:6, 6:0, 6:2 Камила Осорио (Колумбия) — Фиона Ферро (Франция, WC) — 7:6 (7:2), 6:1