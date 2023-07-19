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Сегодня, 01:08

Андреева пробилась во второй круг турнира в Палермо

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг турнира в Палермо. В трех сетах она переиграла Лючию Бронцетти — 4:6, 6:0, 6:2.

Следующим соперником россиянки будет колумбийка Камила Осорио, которая переиграла Фиону Ферро — 7:6 (7:2), 6:1.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 34 Palermo Ladies Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Эрика Андреева (Россия) — Лючия Бронцетти (Италия, 6) — 4:6, 6:0, 6:2

Камила Осорио (Колумбия) — Фиона Ферро (Франция, WC) — 7:6 (7:2), 6:1

Теннис
Эрика Андреева
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