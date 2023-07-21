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Сегодня, 01:50

Андреева проиграла во втором круге турнира в Палермо

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Эрика Андреева потерпела поражение во втором круге турнира в Палермо. В трех сетах она проиграла колумбийке Камиле Осорио.

Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. 19-летняя россиянка сделала одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету 21-летней колумбийки 3 двойные ошибки и 10 из 18 реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Осорио будет Майар Шериф из Египта.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 34 Palermo Ladies Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Камила Осорио (Колумбия) — Эрика Андреева (Россия) — 6:7 (3:7), 6:0, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/palermo/2023/
Теннис
Эрика Андреева
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