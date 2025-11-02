Андреева рассказала, что пропустила турнир в Токио не из-за проблем с визой

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что причиной пропуска ею турнира в Токио были не проблемы с визой. По словам спортсменки, она пожалела о решении отказаться от участия в «пятисотнике». «Мы обсудили с командой и решили пропустить турнир. В итоге это оказалось неправильным решением. Это даже не второй полный год в туре, так что мы просто извлечем уроки из этого и наберемся опыта. В следующий раз, думаю, не допустим подобную ошибку», — цитирует Андрееву Arab News. На соревнованиях в Токио 18-летняя россиянка могла отобраться на Итоговый турнир WTA. В итоге последнюю путевку завоевала представительница Казахстана Елена Рыбакина.

miker65 Не знал . Спасибо. 03.11.2025

f0rz сочувствую :rofl: п.с. она ещё Блинковой проигрывала в этом году 03.11.2025

miker65 Это очевидно, дружище! Аманда Анисимова. Прекрасная теннисистка! 03.11.2025

miker65 Пляяяя! Дружище! Ты прямо мне плюнул в лицо! Это же моя любимая теннисистка! Чего стоит тольпо ее личный баланс игр ДК-Спартак за последние почти 4 года! 33-1 Кто этот герой-одиночка ты, наверное, догадываешься! ( Тот, которого сейчас все чморят...) 03.11.2025

Фирсыч А кто такая "манда" вам не интересно? 03.11.2025

Из Алматы Да, посев на АО получится потруднее. 03.11.2025

rusfеd 2.0 японские визы чуть ли не всем желающим дают - поэтому утверждение обратного выглядело бы забавно 03.11.2025

Антон Богачев худеть пора. жирные они все 03.11.2025

f0rz свинолина 03.11.2025

miker65 Дружище, а кто это - "кастрюлеголовая"? 03.11.2025

Skorz. С одно стороны говорят , что нужно быть внутри команды , для полного понимания . С другой стороны , не очень сложные рассуждения , приводят к пониманию , что ехать в Токио нужно было ! Если нам , нужно "устаканить" голову в 18 лет , то что тогда в 28 ? А вот эта фраза , просто на повал -...мы просто извлечем уроки из этого и наберемся опыта.... Какого ?) 02.11.2025

f0rz Да на деньги пофиг, денег она заработает ещё достаточно. На этой стадии это прежде всего престиж, ещё одна ступенька к закреплению в статусе главной молодой звезды тура, и в принципе одной из главных звёзд тура. В итоге она отстала от Гофф на этой отсечке, которая в 18 лет в пике была №4, закончила №7, и сыграла на итоговом (пусть и програла все 3 матча). Мирра была №5, закончит №9 и не сыграла на итоговом вообще. Теперь на АО она будет только 9-й сеяной, что столкнёт её в 4-м круге (если она ещё туда дойдёт) с Пегулой, мандой, Рыбакиной и Паолини, а не с Александровой, Таусон, Бенчич и кастрюлеголовой. 02.11.2025