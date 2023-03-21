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Сегодня, 16:21

Андреева рассказала об особенностях перехода из юниорского тенниса в профессиональный тур

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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128-я ракетка мира и финалистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2021 Эрика Андреева рассказала об особенностях перехода из юниорского тенниса в профессиональный тур.

«Не могу сказать, что коленки трясутся или подкашиваются, потому что ты выходишь на матч с другими мыслями. Понимаешь, что тут спасет только твоя игра. И все будет зависеть от того, кто соберется на решающих мячах. Или кто на данный момент лучше готов физически и психологически. Но я не могу сказать, что чувствую себя «своей», потому что нужно зайти в топ-50 или топ-70, чтобы со многими соперниками переиграть и почувствовать себя на своей волне. Если честно, очень много аспектов игры, над которыми нужно всегда работать. Я не могу сказать, что у меня какой-то аспект идеален. Да, что-то хорошо, что-то — не очень. Сейчас важна стабильность и умение давить на соперника с первого и до последнего мяча, чтобы он всегда чувствовал давление. Важно то, как ты себя подаешь на корте: ты всегда должен показывать сопернику, что находишься здесь и сейчас и не готов отдать ни одного очка», — приводит слова Андреевой «Чемпионат».

Она также заявила, что все что происходит в юниорском теннисе — это лишь 30% того, что спортсмену пригодится в про-туре.

«Потому что, когда ты начинаешь играть профессионально, ты понимаешь, что проходишь все заново. То, что делала по юниорам, тебе никак не зачтется. Конечно, у тебя есть привилегия, если ты стоишь первым или вторым по юниорам. Все остальное, по сути, даже смысла особого не имеет, кроме того, что ты набираешься опыта», — добавила Андреева.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5039765-kolenki-ne-tryasutsya-no-ne-chuvstvuyu-sebya-svoej-andreeva-o-slozhnostyah-v-pro-ture.html
Теннис
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