Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

17 ноября, 18:55

Андреева, Шнайдер, Александрова и Кудерметова вошли в список номинантов премии WTA

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Четыре российские теннисистки попали в список номинантов премии WTA по итогам сезона-2025.

Дуэт россиянок Мирры Андреевой и Дианны Шнайдер претендует на звание «Пара года». В этой же категории представлена еще одна российская теннисистка — Вероника Кудерметова, которая в паре с бельгийкой Элисе Мертенс выиграла Итоговый турнир-2025. Другими претендентами стали Сара Эррани и Ясмин Паолини (обе — Италия), Катержина Синякова (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США), Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Также Андреева вместе с соотечественницей Екатериной Александровой попали в номинацию «Прорыв года». За награду они поборются с датчанкой Кларой Таусон, чешкой Линдой Носковой и американкой Амандой Анисимовой.

Победители во всех номинациях будут объявлены 15 декабря.

6

  • f0rz

    Можешь выдохнуть, приз она не получит, Анисимова здесь фаворит на твои любимые 90%

    18.11.2025

  • Skorz.

    А в номинации " Концы в воду , в конце года "можно направить , ВСЕХ наших теннисистов , за редчайшим исключением !

    17.11.2025

  • shpasic

    "Ну кто-то Большие Шлемы брал подряд и в более юном возрасте" - кто же? Клара Таусон, Линда Носкова или Аманда Анисимова?)

    17.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Ну кто-то Большие Шлемы брал подряд и в более юном возрасте.

    17.11.2025

  • Marty Friedman

    два подряд мастерса-это чепуха, понятно...

    17.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Кассиль рук не опускает. В две номинации Миррочку Андрееву протолкнул.

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Вероника Кудерметова
    Диана Шнайдер
    Екатерина Александрова
    Мирра Андреева
    Читайте также
    Постпред Великобритании запросил проведение заседания по ситуации на Украине
    Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
    Пушков раскрыл причину побега Умерова c Украины
    Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
    В СБ ООН одобрили резолюцию в поддержку мирного плана США по Газе
    В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
    Популярное видео
    «Динамо» осталось без защитника
    «Динамо» осталось без защитника
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя