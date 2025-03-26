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26 марта, 21:42

Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Майами

Алина Савинова
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали полуфиналистками турнира в Майами в парном разряде.

В четвертьфинальном матче спортсменки за 1 час 33 минуты обыграли соотечественницу Екатерину Александрову и американку Пейтон Стирнс — 5:7, 6:3, 10:4.

За матч Андреева и Шнайдер 1 раз подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 6. На счету их соперниц 6 эйсов, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

В полуфинале турнира российский дуэт сыграет против победительниц встречи Цзян Синьюй/У Фансыэнь (Китай/Тайвань) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Екатерина Александрова/Пейтон Стирнс (Россия/США) — 5:7, 6:3, 10:4

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Теннис
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
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