Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Майами

26 марта, 21:42
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали полуфиналистками турнира в Майами в парном разряде.
В четвертьфинальном матче спортсменки за 1 час 33 минуты обыграли соотечественницу Екатерину Александрову и американку Пейтон Стирнс — 5:7, 6:3, 10:4.
За матч Андреева и Шнайдер 1 раз подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 6. На счету их соперниц 6 эйсов, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.
В полуфинале турнира российский дуэт сыграет против победительниц встречи Цзян Синьюй/У Фансыэнь (Китай/Тайвань) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Екатерина Александрова/Пейтон Стирнс (Россия/США) — 5:7, 6:3, 10:4