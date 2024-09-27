Андреева и Шнайдер разгромили японский дуэт на старте парного турнира в Пекине

Сегодня, 13:49
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного турнира в Пекине.
В стартовом матче россиянки за один час обыграли японок Сюко Аояму и Эри Ходзуми, отдав соперницам только два гейма, — 6:0, 6:2.
Во втором раунде Андреева и Шнайдер сыграют против победительниц встречи Людмила Киченок/Марта Костюк (Украина) — Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 2).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Сюко Аояма/Эри Ходзуми (Япония) — 6:0, 6:2