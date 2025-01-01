Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал парного турнира в Брисбене

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Брисбене.

Теннисистки в 1/4 финала победили дуэт Паула Бадоса (Испания)/Онс Жабер (Тунис) в двух сетах — 6:2, 6:3. Игра длилась 57 минут.

За выход в финал Андреева и Шнайдер сыграют с победительницами матча Ирина Хромачева/Анна Данилина (Россия/Казахстан) — Эри Ходзуми/Сюко Аояма (Япония).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Паула Бадоса/Онс Жабер (Испания/Тунис) — 6:2, 6:3