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Сегодня, 11:50

Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал парного турнира в Брисбене

Руслан Минаев
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Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Брисбене.

Теннисистки в 1/4 финала победили дуэт Паула Бадоса (Испания)/Онс Жабер (Тунис) в двух сетах — 6:2, 6:3. Игра длилась 57 минут.

За выход в финал Андреева и Шнайдер сыграют с победительницами матча Ирина Хромачева/Анна Данилина (Россия/Казахстан) — Эри Ходзуми/Сюко Аояма (Япония).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Паула Бадоса/Онс Жабер (Испания/Тунис) — 6:2, 6:3

3
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Онс Жабер
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