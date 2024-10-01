Андреева и Шнайдер отдали один гейм украинкам Костюк и Киченок в матче на турнире в Пекине

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира в Пекине. Во втором круге теннисистки обыграли украинскую пару Людмила Киченок/Марта Костюк в двух сетах — 6:1, 6:0. Матч длился 50 минут. Андреева и Шнайдер за выход в полуфинал встретятся с дуэтом из США — София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз. Пекин (Китай) Турнир WTA China Open Призовой фонд 8 955 610 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Второй круг Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Людмила Киченок/Марта Костюк (Украина) — 6:1, 6:0