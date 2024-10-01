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Сегодня, 12:22

Андреева и Шнайдер отдали один гейм украинкам Костюк и Киченок в матче на турнире в Пекине

Руслан Минаев
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Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира в Пекине.

Во втором круге теннисистки обыграли украинскую пару Людмила Киченок/Марта Костюк в двух сетах — 6:1, 6:0. Матч длился 50 минут.

Андреева и Шнайдер за выход в полуфинал встретятся с дуэтом из США — София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Людмила Киченок/Марта Костюк (Украина) — 6:1, 6:0

Теннис
Диана Шнайдер
Марта Костюк
Мирра Андреева

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