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29 марта, 06:08

Андреева и Шнайдер вышли в финал турнира в Майами в парном разряде

Евгений Козинов
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал турнира в Майами в парном разряде. В двух сетах они обыграли Цзян Синьюй и У Фансыэнь — 6:0, 7:5.

Матч длился 1 час 4 минуты. Российская пара 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 0 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 2).

В финале россиянки сыграют против испанки Кристины Букши и японки Мию Като.

Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Цзян Синьюй/У Фансыэнь (Китай/Тайвань) — 6:0, 7:5

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Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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