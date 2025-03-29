Андреева и Шнайдер вышли в финал турнира в Майами в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал турнира в Майами в парном разряде. В двух сетах они обыграли Цзян Синьюй и У Фансыэнь — 6:0, 7:5.

Матч длился 1 час 4 минуты. Российская пара 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 0 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 2).

В финале россиянки сыграют против испанки Кристины Букши и японки Мию Като.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Цзян Синьюй/У Фансыэнь (Китай/Тайвань) — 6:0, 7:5