Андреева уступила немке Фридзам в трех сетах и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Остине

Российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Остине (США). Во втором круге россиянка уступила немке Анне-Лене Фридзам в трех сетах — 5:7, 7:6 (7:2), 6:7 (8:10). В четвертьфинале Фридзам встретится с победителем матча Марта Костюк (Украина, 8) — Мэдисон Бренгл (США). Остин (США) Турнир WTA ATX Open Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Анна-Лена Фридзам (Германия) — Эрика Андреева (Россия, 2) — 7:5, 6:7 (2:7), 7:6 (10:8)