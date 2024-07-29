Андреева вышла на 18-е место в чемпионской гонке WTA, Касаткина сохранила 10-ю строчку

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг чемпионской гонки сезона-2024.

Россиянка Мирра Андреева перешла с 21-й на 18-ю позицию. 26 июля 17-летняя теннисистка стала победительницей турнира в Румынии и завоевала первый титул WTA в карьере. На проходящей в Париже Олимпиаде она не смогла выйти во второй круг соревнований в одиночном разряде, но продолжит выступление в парном турнире с Дианой Шнайдер и в миксте с Даниилом Медведевым.

Первая ракетка России Дарья Касаткина по-прежнему занимает 10-е место в чемпионской гонке WTA. У Анны Калинской 12-я строчка.

Чемпионская гонка WTA, версия от 29 июля:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 7465 очков;

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4901;

3 (3). Жасмин Паолини (Италия) — 4505;

4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4466;

5 (5). Кори Гауфф (США) — 3598;

6 (6). Даниэль Коллинз (США) — 3167;

7 (7). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2616;

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2520;

9 (9). Елена Остапенко (Латвия) — 2450;

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 2303...

12 (12). Анна Калинская (Россия) — 2146...

18 (21). Мирра Андреева (Россия) — 1688...

22 (22). Диана Шнайдер (Россия) — 1407;

23 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1394...

25 (24). Екатерина Александрова (Россия) — 1371...

30 (30). Людмила Самсонова (Россия) — 1199...

34 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 1116...

42 (45). Элина Аванесян (Россия) — 912.