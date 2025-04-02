Чесноков не считает Касаткину предателем: «Она душой больше россиянка, чем австралийка»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» отреагировал на смену спортивного гражданства Дарьей Касаткиной на австралийское.

«Мне, конечно, грустно, что она стала австралийкой. Это потеря. Касаткина — это хороший игрок, который выжимает из тенниса максимум. Она выиграла 8 турниров WTA, в топ-10 была. Но все-таки она уже не ребенок, ей скоро 28 лет исполнится, захотелось спокойствия и комфорта в теннисе. Теперь она может не ждать в очереди по 3 месяца, чтобы сделать визу. Кто-то считает Касаткину предателем? Я так не считаю. У нее был такой выбор, что поделать. Она душой больше россиянка, чем австралийка. Не знаю, что ее связывает с Австралией», — сказал Чесноков «СЭ».

2 апреля Касаткина в своем первом матче под флагом Австралии победила американку Лорен Дэвис во втором круге турнира в Чарльстоне (6:1, 6:1).