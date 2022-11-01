Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:17

Чесноков: «Даже не представляю, что против Свентек может предпринять Касаткина»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Известный российский теннисист и тренер Андрей Чесноков поделился ожиданиями от игры россиянки Дарьи Касаткиной против польки Иги Cвентек в стартовом матче Итогового турнира WTA.

«Cвентек быстрее Касаткиной, подает лучше, справа и слева играет агрессивнее. Даже не представляю, что против Иги может предпринять Дарья. Да, Касаткина может менять ритм по ходу игры или еще что-то делать, но Cвентек в этом году играет лучше, чем кто-либо, с такой уверенностью во всем. Мне кажется, что Касаткиной будет крайне сложно играть против польской теннисистки, особенно в первом матче, но шансы есть всегда.

Кто мог знать, что Cвентек проиграет Корне на Уимблдоне, хотя Ига очень хороша на траве? Это индивидуальный вид спорта, полька может себя нехорошо чувствовать, могут появиться какие-то нюансы. Плюс первый матч часто бывает сложным для лидеров, нередко только по ходу турнира игроки начинают раскрываться», — сказал Чесноков Metaratings.ru.

На групповом этапе Итогового турнира WTA Касаткина сыграет со Cвtнтек, Гауфф и Гарсией.

Источник: https://metaratings.ru/news/chesnokov-ne-predstavlyayu-chto-kasatkina-mozhet-predprinyat-protiv-shvyentek-1401222/
Андрей Чесноков
Дарья Касаткина
Ига Свентек
4
Читайте также
«Зенит» побил «вечный» рекорд «Спартака». Лучший результат Семака. Итоги первого круга РПЛ
«Россия стала вторым домом». Интервью первого японца в КХЛ
СМИ рассказали о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем
В Кремле прокомментировали отказ Тинькова от гражданства России
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Ольховский: «Рассчитывать на победу Касаткиной на Итоговом турнире достаточно тяжело»