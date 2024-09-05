Чесноков: «У Шараповой был нелепый скандал с мельдонием, но даже он не затмит ее потрясающих результатов»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что российская теннисистка Мария Шарапова достойна войти в Международный зал теннисной славы.

«Шарапова была великой теннисисткой, она одержала множество ярких побед. Она победила на всех турнирах «Большого шлема», у нее есть медаль Олимпиады. У нее был нелепый скандал с мельдонием, но даже он не затмит ее потрясающих результатов.

Если говорить о других кандидатах, то они играли в парных турнирах. Конечно, это великие спортсмены, но людям, к сожалению, запоминаются в основном победы в одиночных турнирах. Братья Брайаны были веселыми ребятами, они потрясающе играли и забавно праздновали свои успехи. С Нестором я был немного знаком, и даже как-то раз ему проиграл в квалификации какого-то турнира в одиночном матче, тогда я был совсем не в форме», — цитирует ТАСС Чеснокова.

Ранее Шарапова, американцы Боб и Майк Брайаны и канадец Даниэль Нестор вошли в число кандидатов на включение в Международный зал теннисной славы в 2025 году.