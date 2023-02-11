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Сегодня, 13:08

Ольховский: «Самсонова играет сильнее, чем китаянка, поэтому у нее есть шансы на победу»

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил шансы россиянки Людмилы Самсоновой на победу в полуфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби.

«Предугадать результаты в женском теннисе стало очень сложным и неблагодарным делом. Сейчас стабильные результаты в женском туре показывают единицы. Если вспомнить Арину Соболенко, то раньше она делала по 15 двойных ошибок за матч, а в Австралии она собралась и стала ошибаться меньше

В женском теннисе много факторов влияют на результат, но в первую очередь психологическое состояние на момент матча. Самсонова играет сильнее, чем китаянка, поэтому у нее есть шансы на победу, но никто не знает, в каком настроении выйдут теннисистки. Главное, чтобы не случилось какого-то психологического срыва», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В полуфинале турнира в Абу-Даби Самсонова сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь. Матч пройдет 11 февраля.

 

Источник: https://tass.ru/sport/17027061
Теннис
Андрей Ольховский
Людмила Самсонова
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