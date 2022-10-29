Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:59

Ольховский — об Итоговом турнире WTA: «У Касаткиной тяжелая группа, выйти в полуфинал будет сложно»

Ольховский заявил, что Касаткиной будет сложно выйти в полуфинал Итогового турнира WTA
Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделилась ожиданиями от выступления россиянки Дарьи Касаткиной на Итоговом турнире WTA.

Касаткина на турнире выступит в группе «Трэйси Остин» с полькой Игой Свентек, американкой Коко Гауфф и француженкой Каролин Гарсия.

«У Дарьи очень тяжелая группа. Не знаю, как будет играть Гарсия, она недавно рассталась с тренером, поэтому непонятно, в каком она психологическом состоянии, а если по игре, то все играют хорошо — и Свентек, и Гауфф, и Гарсия. Чтобы выйти в полуфинал, нужно обыграть двоих соперниц, и это будет сложно сделать. В любом случае сам факт попадания на итоговый турнир — это большое достижения, Дарья молодчина», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Итоговый турнир WTA пройдет c 31 октября по 7 ноября в Техасе. В прошлом году победительницей стала Гарбинье Мугуруса из Испании.

Источник: https://tass.ru/sport/16192621
Теннис
Андрей Ольховский
Дарья Касаткина
0
Читайте также
Владимир Минеев: «После боя с Родригесом пойду на фронт. Я так воспитан»
Ночь в НХЛ: Капризов ставит новые рекорды, а россияне принесли «Ванкуверу» первую победу
Американский экономист заявил о фактическом начале третьей мировой войны
Байден после выступления в Пенсильвании сымитировал прыжок со сцены
СМИ указали на изменение риторики Запада в отношении России
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Алексей Селиваненко оценил результаты жеребьевки итогового турнира WTA