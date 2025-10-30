Видео
30 октября, 13:42

Блинкова прошла в четвертьфинал турнира в Цзюцзяне

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла венгерку Анну Бондар во втором круге турнира в Цзюцзяне — 7:6 (7:3), 7:5.

Матч продлился 2 часа 4 минуты.

Блинкова 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету ее соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В четвертьфинале турнира 27-летняя Блинкова сыграет с американкой Алисией Паркс.

Цзюцзян (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия) — Анна Бондар (Венгрия, 6) — 7:6 (7:3), 7:5

3

  • Venco

    Да там такой турнир... Из восьми четвертьфиналисток половина не входит даже в ТОП150. Но Захарова и тут вылетела раньше.

    30.10.2025

  • Alexander Vlasov

    Курочка по зёрнышку....

    30.10.2025

  • Алехандрохорс

    Молодец Аня. Для несеяной теннисистки попадание в 1/4 - успех. А так игра во 2 сете была в типично дамский теннис. Выиграл свою подачу - ты молодец!)

    30.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Анна Блинкова
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
