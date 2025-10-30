Блинкова прошла в четвертьфинал турнира в Цзюцзяне

30 октября, 13:42
Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла венгерку Анну Бондар во втором круге турнира в Цзюцзяне — 7:6 (7:3), 7:5.
Матч продлился 2 часа 4 минуты.
Блинкова 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету ее соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.
В четвертьфинале турнира 27-летняя Блинкова сыграет с американкой Алисией Паркс.
Цзюцзян (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Блинкова (Россия) — Анна Бондар (Венгрия, 6) — 7:6 (7:3), 7:5
Venco
Да там такой турнир... Из восьми четвертьфиналисток половина не входит даже в ТОП150. Но Захарова и тут вылетела раньше.
30.10.2025
Alexander Vlasov
Курочка по зёрнышку....
30.10.2025
Алехандрохорс
Молодец Аня. Для несеяной теннисистки попадание в 1/4 - успех. А так игра во 2 сете была в типично дамский теннис. Выиграл свою подачу - ты молодец!)
30.10.2025