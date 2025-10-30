Блинкова прошла в четвертьфинал турнира в Цзюцзяне

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла венгерку Анну Бондар во втором круге турнира в Цзюцзяне — 7:6 (7:3), 7:5. Матч продлился 2 часа 4 минуты. Блинкова 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету ее соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. В четвертьфинале турнира 27-летняя Блинкова сыграет с американкой Алисией Паркс. Цзюцзян (Китай) Турнир WTA Jiangxi Open Призовой фонд 275 094 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Анна Блинкова (Россия) — Анна Бондар (Венгрия, 6) — 7:6 (7:3), 7:5

Venco Да там такой турнир... Из восьми четвертьфиналисток половина не входит даже в ТОП150. Но Захарова и тут вылетела раньше. 30.10.2025

Alexander Vlasov Курочка по зёрнышку.... 30.10.2025