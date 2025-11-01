Блинкова стала первой финалисткой турнира в Цзюцзяне

hant64

При счёте 4:1 во втором сете, решил концовку посмотреть. Да не тут-то было, Анна отдала оба брейка обратно, Салкова сравняла, и только выгрызенный на зубах девятый гейм позволил подавать на матч. Но и тут картина маслом - четыре подачи первой не может попасть, ладно хоть одна двойная, остальные выиграла вторым мячом, и, о Боги - пятую подала первым. И это матч за выход в финал, пусть и всего четвертушки.:upside_down: Анне удачи в финале, и сыграть не так, как с Салковой, а хоть немного, но получше.

01.11.2025