Блинкова стала первой финалисткой турнира в Цзюцзяне

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла чешку Доминику Салкову в полуфинале турнира в Цзюцзяне — 6:4, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 39 минут.
В финале турнира Блинкова сыграет с победительницей пары Лилли Таггер (Австрия, WC) — Виктория Голубич (Швейцария, 2).
Цзюцзян (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Анна Блинкова (Россия) — Доминика Салкова (Чехия) — 6:4, 6:4
hant64
Достаточно тебя иногда читать, и никакого обезьяньего цирка не нужно - ты, фифуля, гораздо круче всех цирков мира. По тупости и идиотизму.:grin:
678ugu
Тебе не надо смотреть игры наших теннисистов, ты на них плохо влияешь. Карма плохая. Смотри обезьяний цирк!
За спорт!
Вот блин молодец Нюра!
Алехандрохорс
Ну, если не Даня, то пусть Аня возьмет чашку на этой неделе!) Болеем завтра!
Николай Шибаев
Анна умничка,добралась до финала,удачи тебе!
Сон Морфей
Тема мини-юбочек не раскрыта
hant64
При счёте 4:1 во втором сете, решил концовку посмотреть. Да не тут-то было, Анна отдала оба брейка обратно, Салкова сравняла, и только выгрызенный на зубах девятый гейм позволил подавать на матч. Но и тут картина маслом - четыре подачи первой не может попасть, ладно хоть одна двойная, остальные выиграла вторым мячом, и, о Боги - пятую подала первым. И это матч за выход в финал, пусть и всего четвертушки.:upside_down: Анне удачи в финале, и сыграть не так, как с Салковой, а хоть немного, но получше.
nikola mozaev
Очень порадовала Анна Блинкова. Ей этот финал был очень нужен, чтобы удержаться в первой мировой сотне и спокойно начать Новый 2026 год. Удачи в финале!
