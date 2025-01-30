Блинкова победила Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира в Линце

Сегодня, 19:45
Россиянка Анна Блинкова победила украинку Элину Свитолину во втором круге турнира в Линце (Австрия) — 6:4, 6:4.
Матч длился 1 час 30 минут. Блинкова за игру сделала 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. У Свитолиной — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 из 14 реализованных брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал турнира Блинкова сыграет с датчанкой Кларой Таусон.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Блинкова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 2) — 6:4, 6:4