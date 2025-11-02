Блинкова выиграла титул в Цзюцзяне

Российская теннисистка Анна Блинкова в финале турнира WTA 250 в Цзюцзяне обыграла представительницу Австрии Лилли Таггер — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 41 минуту. 95-я ракетка мира Блинкова не сделала эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. 235-я ракетка мира Таггер шесть раз подала навылет, трижды допустила двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из девяти. Российская спортсменка завоевала второй титул в карьере и первый с 2022 года. После турнира в Цзюцзяне она поднимется в топ-70 мирового рейтинга. Блинкова выиграла турнир в Цзюцзяне — и поразила болельщиков интервью на китайском Цзюцзян (Китай) Турнир WTA Jiangxi Open Призовой фонд 275 094 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Финал Анна Блинкова (Россия) — Лилли Таггер (Австрия, WC) — 6:3, 6:3

Александр Иванов да ладно уж хвалебствий , играла с 244, 74, 65, 151, 245 последовательно 02.11.2025

Патриот Великой России Молодец ! 02.11.2025

Алехандрохорс Анна, просто браво! Безапеляционно забрала чашку у молодой австрийки! 02.11.2025

vernon s Анну с победой, но теннис сельского уровня. 02.11.2025

oleg.bob Ну с победой, Анна! 02.11.2025

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho). призовой фонд 250 штук всего? вот это уровень турнира... 02.11.2025

Николай Шибаев Очень приятно за Анну! Умничка. 02.11.2025

Черемисин57 Браво, Блинкова! Заслуженная победа!! 02.11.2025

Грег Хаус Нормуль 02.11.2025

За спорт! Молодец Аня, умница! 02.11.2025

Venco Таггер исчерпала вчера весь свой запас везения в матче против Голубич. А та перед этим исчекрпала его в матче против Приданкиной. А Блинкова взяла свое. 02.11.2025

hant64 Поздравления Блинковой. Я, правда, такого тенниса смог выдержать только первые четыре гейма, в которых ни одна из соперниц не взяла своей подачи. Такое смотреть - себя не уважать). 02.11.2025