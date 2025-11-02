Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

2 ноября, 12:24

Блинкова выиграла титул в Цзюцзяне

Анастасия Пилипенко
Анна Блинкова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Блинкова в финале турнира WTA 250 в Цзюцзяне обыграла представительницу Австрии Лилли Таггер — 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 41 минуту. 95-я ракетка мира Блинкова не сделала эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. 235-я ракетка мира Таггер шесть раз подала навылет, трижды допустила двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из девяти.

Российская спортсменка завоевала второй титул в карьере и первый с 2022 года. После турнира в Цзюцзяне она поднимется в топ-70 мирового рейтинга.

Анна Блинкова.Блинкова выиграла турнир в Цзюцзяне — и поразила болельщиков интервью на китайском

Цзюцзян (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Анна Блинкова (Россия) — Лилли Таггер (Австрия, WC) — 6:3, 6:3

19

  • hant64

    Попытайся достучаться до себя самого - бейся головой об стену, да почаще, может, что и станет проясняться в твоей тупой безмозглой башке. Другие методы тебе уже не помогут.

    02.11.2025

  • 678ugu

    Пытаюсь до тебя достучаться! Люди с тормозным мышлением не сразу могут принять совет. Не все же умные!

    02.11.2025

  • hant64

    Идиот, я тебе уже про обезьяний цирк отвечал. Забыл? Уже деменция?:grin:

    02.11.2025

  • 678ugu

    Чучело, я же тебе давно советовал не смотреть теннис, не твое это. Еще усугубишь свое психическое расстройство. Для тебя только обезьяний цирк. Попробуй, сразу полегчает.

    02.11.2025

  • Александр Иванов

    да ладно уж хвалебствий , играла с 244, 74, 65, 151, 245 последовательно

    02.11.2025

  • Патриот Великой России

    Молодец !

    02.11.2025

  • Алехандрохорс

    Анна, просто браво! Безапеляционно забрала чашку у молодой австрийки!

    02.11.2025

  • vernon s

    Анну с победой, но теннис сельского уровня.

    02.11.2025

  • oleg.bob

    Ну с победой, Анна!

    02.11.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    призовой фонд 250 штук всего? вот это уровень турнира...

    02.11.2025

  • Николай Шибаев

    Очень приятно за Анну! Умничка.

    02.11.2025

  • Черемисин57

    Браво, Блинкова! Заслуженная победа!!

    02.11.2025

  • Грег Хаус

    Нормуль

    02.11.2025

  • За спорт!

    Молодец Аня, умница!

    02.11.2025

  • Venco

    Таггер исчерпала вчера весь свой запас везения в матче против Голубич. А та перед этим исчекрпала его в матче против Приданкиной. А Блинкова взяла свое.

    02.11.2025

  • hant64

    Поздравления Блинковой. Я, правда, такого тенниса смог выдержать только первые четыре гейма, в которых ни одна из соперниц не взяла своей подачи. Такое смотреть - себя не уважать).

    02.11.2025

  • nikola mozaev

    Такая редкая в последнее время и довольно неожиданная победа российской теннисистки на турнире ВТА в Китае. Анна Блинкова блестяще отыграла весь турнир, не отдав ни одного сета за пять матчей.

    02.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Анна Блинкова
    Читайте также
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя