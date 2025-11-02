Блинкова выиграла титул в Цзюцзяне

2 ноября, 12:24
Российская теннисистка Анна Блинкова в финале турнира WTA 250 в Цзюцзяне обыграла представительницу Австрии Лилли Таггер — 6:3, 6:3.
Матч длился 1 час 41 минуту. 95-я ракетка мира Блинкова не сделала эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. 235-я ракетка мира Таггер шесть раз подала навылет, трижды допустила двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из девяти.
Российская спортсменка завоевала второй титул в карьере и первый с 2022 года. После турнира в Цзюцзяне она поднимется в топ-70 мирового рейтинга.
Цзюцзян (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Анна Блинкова (Россия) — Лилли Таггер (Австрия, WC) — 6:3, 6:3
hant64
02.11.2025
678ugu
02.11.2025
hant64
02.11.2025
678ugu
02.11.2025
Александр Иванов
да ладно уж хвалебствий , играла с 244, 74, 65, 151, 245 последовательно
02.11.2025
Патриот Великой России
Молодец !
02.11.2025
Алехандрохорс
Анна, просто браво! Безапеляционно забрала чашку у молодой австрийки!
02.11.2025
vernon s
Анну с победой, но теннис сельского уровня.
02.11.2025
oleg.bob
Ну с победой, Анна!
02.11.2025
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
призовой фонд 250 штук всего? вот это уровень турнира...
02.11.2025
Николай Шибаев
Очень приятно за Анну! Умничка.
02.11.2025
Черемисин57
Браво, Блинкова! Заслуженная победа!!
02.11.2025
Грег Хаус
Нормуль
02.11.2025
За спорт!
Молодец Аня, умница!
02.11.2025
Venco
Таггер исчерпала вчера весь свой запас везения в матче против Голубич. А та перед этим исчекрпала его в матче против Приданкиной. А Блинкова взяла свое.
02.11.2025
hant64
Поздравления Блинковой. Я, правда, такого тенниса смог выдержать только первые четыре гейма, в которых ни одна из соперниц не взяла своей подачи. Такое смотреть - себя не уважать).
02.11.2025
nikola mozaev
Такая редкая в последнее время и довольно неожиданная победа российской теннисистки на турнире ВТА в Китае. Анна Блинкова блестяще отыграла весь турнир, не отдав ни одного сета за пять матчей.
02.11.2025