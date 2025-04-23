Блинкова выиграла в первом круге турнира в Мадриде

Сегодня, 17:31
Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла Панну Удварди из Венгрии в первом круге турнира в Мадриде — 6:4, 6:2.
Встреча продлилась 1 час 21 минуту. На счету Блинковой 2 подачи навылет и 5 реализованных брейк-поинтов из 9. Удварди сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 8.
Во втором круге Блинкова встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия, Q) — Панна Удварди (Венгрия, Q) — 6:4, 6:2