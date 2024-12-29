Блинкова сыграет с Миррой Андреевой во втором круге турнира в Брисбене

Россиянка Анна Блинкова победила чешку Сару Бейлек в первом круге турнира в Брисбене — 6:1, 7:6 (7:5). Матч длился 1 час 31 минуту. 77-я ракетка мира сделала за игру 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. Во втором круге Блинкова сыграет с соотечественницей Миррой Андреевой. Брисбен (Австралия) Турнир WTA Brisbane International presented by Evie Призовой фонд 1 520 600 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Анна Блинкова (Россия) — Сара Бейлек (Чехия, Q) — 6:1, 7:6 (7:5)