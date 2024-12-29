Блинкова сыграет с Миррой Андреевой во втором круге турнира в Брисбене

Сегодня, 09:49
Россиянка Анна Блинкова победила чешку Сару Бейлек в первом круге турнира в Брисбене — 6:1, 7:6 (7:5).
Матч длился 1 час 31 минуту. 77-я ракетка мира сделала за игру 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов.
Во втором круге Блинкова сыграет с соотечественницей Миррой Андреевой.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) — Сара Бейлек (Чехия, Q) — 6:1, 7:6 (7:5)