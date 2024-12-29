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Сегодня, 09:49

Блинкова сыграет с Миррой Андреевой во втором круге турнира в Брисбене

Руслан Минаев
Анна Блинкова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Анна Блинкова победила чешку Сару Бейлек в первом круге турнира в Брисбене — 6:1, 7:6 (7:5).

Матч длился 1 час 31 минуту. 77-я ракетка мира сделала за игру 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов.

Во втором круге Блинкова сыграет с соотечественницей Миррой Андреевой.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Сара Бейлек (Чехия, Q) — 6:1, 7:6 (7:5)

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Анна Блинкова
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