Блинкова вышла во второй круг турнира в Линце

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла австрийку Синью Краус в первом круге турнира в Линце — 7:6 (7:3), 6:2. Матч длился 1 час 37 минут. Блинкова допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Россиянка во втором круге турнира в Австрии сыграет с Элиной Свитолиной из Украины. Линц (Австрия) Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz Призовой фонд 1 064 510 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Анна Блинкова (Россия) — Синья Краус (Австрия, Q) — 7:6 (7:3), 6:2