Блинкова вышла во второй круг турнира в Линце

Сегодня, 18:06
Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла австрийку Синью Краус в первом круге турнира в Линце — 7:6 (7:3), 6:2.
Матч длился 1 час 37 минут. Блинкова допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов.
Россиянка во втором круге турнира в Австрии сыграет с Элиной Свитолиной из Украины.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) — Синья Краус (Австрия, Q) — 7:6 (7:3), 6:2