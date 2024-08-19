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Сегодня, 19:21

Блинкова выбыла в первом круге турнира в Кливленде

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Блинкова проиграла китаянке Синьюй Ван в первом круге турнира в Кливленде — 1:6, 1:6.

Матч длился 1 час 1 минуту. Блинкова за игру допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. У Ван — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Соперницей китаянки во втором круге станет победительница матча Катрина Скотт (США, WC) — Маккартни Кесслер (США, WC).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Синьюй (Китай, 4) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 6:1

Анна Блинкова
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