Хромачева не смогла выйти в финал турнира в Аделаиде в парном разряде

Сегодня, 11:50
Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Казахстана Анна Данилина потерпели поражение в полуфинале парного турнира в Аделаиде.
На стадии 1/2 финала спортсменки со счетом 2:6, 7:5, 7:10 уступили Беатрис Хаддад Майе из Бразилии и немке Лауре Зигемунд. Встреча длилась 1 час 54 минуты.
Хаддад Майя и Зигемунд разыграют титул с китайско-российским дуэтом Го Ханьюй и Александры Пановой.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия) — 6:2, 5:7, 10:7