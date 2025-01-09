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Сегодня, 11:50

Хромачева не смогла выйти в финал турнира в Аделаиде в парном разряде

Алина Савинова
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Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Казахстана Анна Данилина потерпели поражение в полуфинале парного турнира в Аделаиде.

На стадии 1/2 финала спортсменки со счетом 2:6, 7:5, 7:10 уступили Беатрис Хаддад Майе из Бразилии и немке Лауре Зигемунд. Встреча длилась 1 час 54 минуты.

Хаддад Майя и Зигемунд разыграют титул с китайско-российским дуэтом Го Ханьюй и Александры Пановой.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия) — 6:2, 5:7, 10:7

Теннис
Ирина Хромачева
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