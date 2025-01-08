Данилина и Хромачева без борьбы прошли в полуфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Анна Данилина и египтянка Ирина Хромачева победили Эшлин Крюгер и Джессику Пегулу из США в четвертьфинале парного турнира в Аделаиде.

Соперницы Данилиной и Хромачевой снялись с турнира до начала встречи, тем самым отдав победу спортсменкам из России и Китая.

За место в финале Хромачева и Данилина поборются с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии и Лаурой Зигемунд из Германии.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия) — Эшлин Крюгер/Джессика Пегула (США) — 0:0 отказ 2-й пары