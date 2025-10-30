Калинская прошла в четвертьфинал турнира в Гонконге

30 октября, 10:01
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла китаянку Чжан Шуай во втором круге турнира в Гонконге — 6:1, 6:1.
Матч продлился 51 минуту.
Калинская 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В следующем круге 26-летняя россиянка встретится с победительницей матча Александра Эала (Филиппины) — Виктория Мбоко (Канада).
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 275 094 доллара
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия, 6) — Чжан Шуай (Китай) — 6:1, 6:1
hant64
Фифка, шёл бы ты в задницу)).
30.10.2025
678ugu
И не поймешь! Для этого в детстве надо было в теннис играть, а не портвейн пить в подворотне! Как идет лечение?
30.10.2025
С детства за Уралмаш!
Молодец!
30.10.2025
Djin Ignatov
Молодец ! Но нпдо признавать что соперницы ее наверное где то в 500-тых номерах ! Я болею за Анну и пусть проходит дальше и еще заработает больше ! Призовой фонд ВСЕГО 275 тысяч !!
30.10.2025
hant64
Всего два гейма отдала, и при этом брейк позволила сделать. Полное, тотальное доминирование, но брейк даёт сделать сопернице. Не понимаю такого. Любая из следующих соперниц - не подарок. Удачи Анне.
30.10.2025
рustot
Умница, красавица, так держать
30.10.2025