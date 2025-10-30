Видео
30 октября, 10:01

Калинская прошла в четвертьфинал турнира в Гонконге

Сергей Ярошенко
Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла китаянку Чжан Шуай во втором круге турнира в Гонконге — 6:1, 6:1.

Матч продлился 51 минуту.

Калинская 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В следующем круге 26-летняя россиянка встретится с победительницей матча Александра Эала (Филиппины) — Виктория Мбоко (Канада).

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 275 094 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия, 6) — Чжан Шуай (Китай) — 6:1, 6:1

7

  • hant64

    Фифка, шёл бы ты в задницу)).

    30.10.2025

  • 678ugu

    И не поймешь! Для этого в детстве надо было в теннис играть, а не портвейн пить в подворотне! Как идет лечение?

    30.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Молодец!

    30.10.2025

  • Djin Ignatov

    Молодец ! Но нпдо признавать что соперницы ее наверное где то в 500-тых номерах ! Я болею за Анну и пусть проходит дальше и еще заработает больше ! Призовой фонд ВСЕГО 275 тысяч !!

    30.10.2025

  • hant64

    Всего два гейма отдала, и при этом брейк позволила сделать. Полное, тотальное доминирование, но брейк даёт сделать сопернице. Не понимаю такого. Любая из следующих соперниц - не подарок. Удачи Анне.

    30.10.2025

  • рustot

    Умница, красавица, так держать

    30.10.2025

    Теннис
    Анна Калинская
