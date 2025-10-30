Калинская прошла в четвертьфинал турнира в Гонконге

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла китаянку Чжан Шуай во втором круге турнира в Гонконге — 6:1, 6:1. Матч продлился 51 минуту. Калинская 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. В следующем круге 26-летняя россиянка встретится с победительницей матча Александра Эала (Филиппины) — Виктория Мбоко (Канада). Гонконг (Китай) Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open Призовой фонд 275 094 доллара Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Анна Калинская (Россия, 6) — Чжан Шуай (Китай) — 6:1, 6:1

hant64 Фифка, шёл бы ты в задницу)). 30.10.2025

678ugu И не поймешь! Для этого в детстве надо было в теннис играть, а не портвейн пить в подворотне! Как идет лечение? 30.10.2025

С детства за Уралмаш! Молодец! 30.10.2025

Djin Ignatov Молодец ! Но нпдо признавать что соперницы ее наверное где то в 500-тых номерах ! Я болею за Анну и пусть проходит дальше и еще заработает больше ! Призовой фонд ВСЕГО 275 тысяч !! 30.10.2025

hant64 Всего два гейма отдала, и при этом брейк позволила сделать. Полное, тотальное доминирование, но брейк даёт сделать сопернице. Не понимаю такого. Любая из следующих соперниц - не подарок. Удачи Анне. 30.10.2025