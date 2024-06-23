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Сегодня, 16:21

Калинская проиграла Пегуле в финале турнира в Берлине, россиянка не реализовала 5 матчболов

Руслан Минаев
Анна Калинская.
Фото Global Look Press
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Россиянка Анна Калинская проиграла американке Джессике Пегуле в финале турнира серии WTA 500 в Берлине — 7:6 (7:0), 4:6, 6:7 (3:7).

Матч длился 2 часа 32 минуты. Калинская сделала за игру 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. У Пегулы — 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 из 12 реализованных брейк-пойнтов. Для американской теннисистки матч стал вторым за день. Ранее она победила Коко Гауфф в перенесенном полуфинале.

25-летняя россиянка не реализовала в решающем сете 5 матчболов. Калинская за карьеру проиграла во втором финале турнира WTA.

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Джессика Пегула (США, 4) — Анна Калинская (Россия) — 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/berlin/2024/
Теннис
Анна Калинская
Джессика Пегула
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