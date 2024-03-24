Калинская победила Остапенко и вышла в четвертый круг турнира в Майами

Россиянка Анна Калинская победила представительницу Латвии Елену Остапенко в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Майами (США) — 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 9 минут. Калинская за игру сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. У Остапенко — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 из 3 реализованных брейк-пойнта. В четвертом круге Калинская сыграет с гречанкой Марией Саккари. Майами (США) Турнир WTA Miami Open presented by Itau Призовой фонд 8 770 480 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Анна Калинская (Россия, 22) — Елена Остапенко (Латвия, 9) — 6:3, 6:1