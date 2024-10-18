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Сегодня, 19:12

Калинская в трех сетах проиграла Муховой в четвертьфинале турнира в Нинбо

Анна Калинская.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение от чешки Каролины Муховой в четвертьфинале турнира WTA 500 в Нинбо — 6:2, 2:6, 3:6.

Встреча продлилась 2 часа 34 минуты. Калинская ни разу не подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. У Муховой 11 эйсов, две двойные и четыре реализованных брейка из десяти.

В полуфинале соревнований Мухова встретится с другой россиянкой — Миррой Андреевой.

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Мухова (Чехия) — Анна Калинская (Россия, 7) — 2:6, 6:2, 6:3

Анна Калинская
Каролина Мухова

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