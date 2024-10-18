Калинская в трех сетах проиграла Муховой в четвертьфинале турнира в Нинбо

Сегодня, 19:12
Российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение от чешки Каролины Муховой в четвертьфинале турнира WTA 500 в Нинбо — 6:2, 2:6, 3:6.
Встреча продлилась 2 часа 34 минуты. Калинская ни разу не подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. У Муховой 11 эйсов, две двойные и четыре реализованных брейка из десяти.
В полуфинале соревнований Мухова встретится с другой россиянкой — Миррой Андреевой.
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каролина Мухова (Чехия) — Анна Калинская (Россия, 7) — 2:6, 6:2, 6:3