Калинская вышла во второй круг турнира в Сингапуре

Сегодня, 17:02
Россиянка Анна Калинская победила американку Кэролайн Доулхайд в первом круге турнира в Сингапуре — 6:4, 4:6, 6:2.
Матч длился 2 часа 28 минут. 18-я ракетка мира Калинская допустила за игру 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 18 брейк-пойнтов. У 81-й ракетки мира Доулхайд — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 из 9 реализованных брейк-пойнтов.
Калинская во втором круге сыграет с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Симона Вальтерт (Швейцария).
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA Singapore Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия, 1) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:4, 4:6, 6:2