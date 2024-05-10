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Сегодня, 16:13

Калинская вышла в третий круг турнира в Риме

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Калинская победила датчанку Клару Таусон во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 6:1, 6:2.

Матч длился 1 час 26 минут. Калинская за игру сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. У Таусон — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Калинская вышла в третий круг и встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Сара Эррани (Италия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия, 23) — Клара Таусон (Дания) — 6:1, 6:2

Теннис
Анна Калинская
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