Калинская вышла в третий круг турнира в Риме

Сегодня, 16:13
Россиянка Анна Калинская победила датчанку Клару Таусон во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 6:1, 6:2.
Матч длился 1 час 26 минут. Калинская за игру сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. У Таусон — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 из 5 реализованных брейк-пойнтов.
Калинская вышла в третий круг и встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Сара Эррани (Италия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия, 23) — Клара Таусон (Дания) — 6:1, 6:2