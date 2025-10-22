Калинская — о победе над Шнайдер: «Все решили буквально несколько очков»

Российская теннисистка Анна Калинская прокмментировал победу над соотечественницей Дианой Шнайдер в матче второго круге турнира в Токио.

Игра завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5) в пользу Калинской.

«Честно говоря, я чувствую усталость. Это был отличный матч. Всегда тяжело играть против левши, а Диана — настоящий боец. Я знаю ее с самого детства. Мы тренировались в одном теннисном клубе, но почти никогда не играли друг против друга. Так что сегодня это было впервые. Это был замечательный матч, до самого последнего мяча. Думаю, все решили буквально несколько очков», — сказала Калинская в интервью на корте.

В четвертьфинале турнира в столице Японии 26-летняя россиянка встретится с представительницей Чехии Линдой Носковой.