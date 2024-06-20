Калинская сыграет с Вондроушовой в 1/8 финала турнира в Берлине 20 июня

Россиянка Анна Калинская сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой в 1/8 финала турнира в Берлине в четверг, 20 июня. Ориентировочное время начала матча — 12.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров WTA нет. В прямом эфире трансляцию противостояния Калинская — Вондроушова можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В первом круге российская теннисистка победила японку Нао Хибино в трех сетах — 2:6, 6:4, 6:2. Шестая ракетка мира в 1/16 финала была сильнее испанки Ребеки Масаровой — 6:4, 6:3.

Турнир на травяном покрытии в Берлине стартовал 17 июня и завершится 23 июня.