Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

4 апреля, 02:29
Российская теннисистка Анна Калинская переиграла американку Мэдисон Киз в третьем круге турнира в Чарльстоне — 6:2, 6:4.
Матч длился 1 час 20 минут. 26-летняя россиянка допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету соперницы — 3 подачи навылет, 0 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 8).
Следующая соперница Калинской определится в матче София Кенин (США) — Дарья Касаткина (Австралия).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Анна Калинская (Россия, 14) — Мэдисон Киз (США, 2) — 6:2, 6:4