Калинская уступила Бадосе во втором круге турнира в Цинциннати

15 августа, 23:23
Россиянка Анна Калинская уступила испанка Пауле Бадосе во втором круге турнира в Цинциннати — 3:6, 2:6.
Матч длился 1 час 5 минут. Калинская за игру сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. У Бадосы — 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 из 7 реализованных брейк-пойнтов.
Соперницей Бадосы в третьем круге станет победительница матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Коко Гауфф (США, 2).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Паула Бадоса (Испания) — Анна Калинская (Россия, 13) — 6:3, 6:2