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28 марта, 16:40

Анастасия Калинская: «Очень рада, что у меня женщина-тренер»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Российская теннисистка Анна Калинская в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером связала свои успехи на корте с сотрудничеством с аргентинским тренером Патрисией Тарабини.

В данный момент 25-летняя спортсменка занимает 25-е место в рейтинге WTA. После юниорских успехов карьере россиянки долгое время мешали травмы, но с конца 2023 года теннисистка демонстрирует огромный прогресс.

— Мало кто из женского тура работает с тренером-женщиной, а вы даже называете Патрисию Тарабини второй мамой. За что она заслужила такую почетную характеристику?

— Очень рада, что у меня женщина-тренер. У нас с Патрисией большое доверие друг к другу. Она относится ко мне с заботой, поэтому и называю ее второй мамой (улыбается). Она меня всегда поддерживает — и на корте, и вне его. У нас бывают недопонимания, но я не назвала бы их ссорами. В тренировочном процессе они бывают у всех. Но я очень рада, что судьба меня с ней свела.

— Как сформировался этот стиль? Вы так играли с детства?

— Мне всегда нравилось играть агрессивно. Тренер, с которой я сейчас работаю (аргентинка Патрисия Тарабини. — Прим. И. Р.), привнесла в мой арсенал более разнообразный теннис, но все-таки в приоритете у меня атака.

— Читал, что маленькой вы фанатели от Рафы Надаля, — но, когда повзрослели, испанец вам разонравился.

— Нет, не разонравился. Мне просто стало понятно, что у меня совсем другой стиль. А как спортсмен он на самом деле поражает своим профессионализмом и характером.

Полностью интервью Анны Калинской читайте на сайте «СЭ»

Теннис
Анна Калинская
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