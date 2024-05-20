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Сегодня, 13:30

Калинская проиграла в первом круге турнира в Страсбурге

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Калинская проиграла китаянке Синьюй Ван в первом круге турнира в Страсбурге — 4:6, 6:7 (3:7).

Матч длился 1 час 42 минуты. Калинская сделала за игру 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. У Синьюй — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге китаянка встретится с американкой Мэдисон Киз.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Синьюй (Китай) — Анна Калинская (Россия) — 6:4, 7:6 (7:3)

Теннис
Анна Калинская
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