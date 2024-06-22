Калинская обыграла Азаренко в полуфинале турнира в Берлине

Россиянка Анна Калинская обыграла белоруску Викторию Азаренко в полуфинале турнира в Берлине — 6:1, 6:7 (3:7), 6:1.

Матч длился 2 часа 13 минут. Калинская за игру сделала 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. У Азаренко — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-пойнтов.

Для Калинской это второй матч за день. Ранее она обыграла белоруску Арину Соболенко, которая отказалась продолжать матч при счете 5:1 в пользу россиянки.

В финале Калинская сыграет с победительницей матча Коко Гауфф (США) — Джессика Пегула (США).