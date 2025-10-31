Калинская снялась с четвертьфинального матча против Мбоко на турнире в Гонконге

31 октября, 14:41
Российская теннисистка Анна Калинская снялась с четвертьфинального матча против канадки Виктории Мбоко на турнире в Гонконге.
26-летняя спортсменка отказалась от продолжения матча при счете 6:1, 3:1 в пользу Мбоко. Встреча продлилась 53 минуты.
В полуфинале турнира 19-летняя Мбоко встретится с победительницей матча Сорана Кирстя (Румыния) — Лейла Фернандес (Канада).
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Виктория Мбоко (Канада, 3) — Анна Калинская (Россия, 6) — 6:1, 3:1 отказ 2-го игрока
quarktrue
Калинская - стабильная теннисистка. Поиграет - и снимается. И так все время.
31.10.2025
Gumbert Gumbert
Кто же снял Калинскую?)
31.10.2025
Yura Ivanov
Старая уже история
31.10.2025
hant64
Миха, ты в корне не прав. Или Синнер так похож на женщину?:grin:
31.10.2025
_Mike N_
Молодец Аня - выиграла 2 матча и на отдых в родной Майами !
31.10.2025
_Mike N_
Аню мужчины не интересуют - у нее тренер открытая лесбиянка !
31.10.2025
hant64
Анюта, лучше в плейбое снимайся, внешность сильно способствует).
31.10.2025
rake
Калинская и отказ - созданы друг для друга
31.10.2025
hаnt64
А как же воспитание негры?
31.10.2025
Djin Ignatov
Красивая ! Стройная ! Я болею за Аню и хорошо что она немного хоть подзаработала и вышла в другой круг ! А удача еще придет к тебе Аня !! Успехров во всем !
31.10.2025
Djin Ignatov
Она выбивает тех Ю кто не умеет ищграть и не дает им чтобы они позорили нашу страну !
31.10.2025
bulavkin_gpn@mail.ru
Это какая то дура! Она наших девчонок выбивает, а потом снимается. Это уже третий или четвертый раз...
31.10.2025