Калинская снялась с четвертьфинального матча против Мбоко на турнире в Гонконге

Российская теннисистка Анна Калинская снялась с четвертьфинального матча против канадки Виктории Мбоко на турнире в Гонконге. 26-летняя спортсменка отказалась от продолжения матча при счете 6:1, 3:1 в пользу Мбоко. Встреча продлилась 53 минуты. В полуфинале турнира 19-летняя Мбоко встретится с победительницей матча Сорана Кирстя (Румыния) — Лейла Фернандес (Канада). Гонконг (Китай) Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open Призовой фонд 275 094 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Виктория Мбоко (Канада, 3) — Анна Калинская (Россия, 6) — 6:1, 3:1 отказ 2-го игрока

