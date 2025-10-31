Видео
31 октября, 14:41

Калинская снялась с четвертьфинального матча против Мбоко на турнире в Гонконге

Сергей Ярошенко
Анна Калинская.
Фото AFP

Российская теннисистка Анна Калинская снялась с четвертьфинального матча против канадки Виктории Мбоко на турнире в Гонконге.

26-летняя спортсменка отказалась от продолжения матча при счете 6:1, 3:1 в пользу Мбоко. Встреча продлилась 53 минуты.

В полуфинале турнира 19-летняя Мбоко встретится с победительницей матча Сорана Кирстя (Румыния) — Лейла Фернандес (Канада).

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Виктория Мбоко (Канада, 3) — Анна Калинская (Россия, 6) — 6:1, 3:1 отказ 2-го игрока

12

  • quarktrue

    Калинская - стабильная теннисистка. Поиграет - и снимается. И так все время.

    31.10.2025

  • Gumbert Gumbert

    Кто же снял Калинскую?)

    31.10.2025

  • Yura Ivanov

    Старая уже история

    31.10.2025

  • hant64

    Миха, ты в корне не прав. Или Синнер так похож на женщину?:grin:

    31.10.2025

  • _Mike N_

    Молодец Аня - выиграла 2 матча и на отдых в родной Майами !

    31.10.2025

  • _Mike N_

    Аню мужчины не интересуют - у нее тренер открытая лесбиянка !

    31.10.2025

  • hant64

    Анюта, лучше в плейбое снимайся, внешность сильно способствует).

    31.10.2025

  • rake

    Калинская и отказ - созданы друг для друга

    31.10.2025

  • hаnt64

    А как же воспитание негры?

    31.10.2025

  • Djin Ignatov

    Красивая ! Стройная ! Я болею за Аню и хорошо что она немного хоть подзаработала и вышла в другой круг ! А удача еще придет к тебе Аня !! Успехров во всем !

    31.10.2025

  • Djin Ignatov

    Она выбивает тех Ю кто не умеет ищграть и не дает им чтобы они позорили нашу страну !

    31.10.2025

  • bulavkin_gpn@mail.ru

    Это какая то дура! Она наших девчонок выбивает, а потом снимается. Это уже третий или четвертый раз...

    31.10.2025

    Теннис
    Анна Калинская
